اتفاق تركي لتطوير نموذج تجاري حول البيع بالآجل

أبرمت شركة "دوف للروبوتات" ومصرف "إكسيم بنك" التركيين، اتفاقا لتطوير نموذج تجاري حول البيع بالآجل.

وقال أحمد أنس ألاداش، رئيس المجلس التجاري لدى شركة "دوف للروبوتات"، الخميس، إن الاتفاق جاء بناء على طلبات زبائن شركته من خارج تركيا، لشراء الخدمات والمنتجات عبر البيع بالآجل.

وأوضح في بيان أن 90 بالمئة من منتجات وخدمات "دوف للروبوتات" موجهة للخارج.

وأضاف أن الاتفاق المبرم مع "أكسيم بنك" دخل حيز التنفيذ اعتباراً من أبريل/ نيسان الماضي.

وبموجب الاتفاق المذكور، سيتمكّن زبائن "دوف للروبوتات" من شراء منتجات الأخيرة والاستفادة من خدماتها بشكل أسهل وأسرع، حيث يتوفر لهم إمكانية شراء منتج ما عبر دفع نصف قيمته، على أن يتم دفع النصف الآخر عند استلام المنتج.

و"دوف للروبوتات" شركة تركية متخصصة في مجال الترفيه، وإنتاج آلات المحاكاة فائقة التكنولوجيا، وتواصل إنتاجها بقدرات وإمكانات محلية خالصة.

يشار إلى أن مصرف "إكسيم بنك" التركي (Türk Eximbank) متخصص في تأمين قروض للمصدرين.