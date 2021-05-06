تركيا.. استمرار تراجع أعداد الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، تسجيل 304 وفيات جراء فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 42 ألفا و187.

وبحسب معطيات الوزارة، شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية، تسجيل 22 ألفا و388 إصابة بكورونا، ليبلغ الإجمالي 4 ملايين و977 ألفا و982.

كما وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 4 ملايين و626 ألفا و799، إثر شفاء 37 ألفا و298 شخصا.

وتم إجراء 253 ألفا و382 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 48 مليونا و712 ألفا و606.

والخميس الماضي، بدأت تركيا تطبيق إغلاق تام لمدة 3 أسابيع، ضمن تدابير مواجهة كورونا، في كافة ولايات البلاد الـ81.

وبدأ الإغلاق من السابعة مساء 29 أبريل/ نيسان الماضي، ويستمر حتى الخامسة صباح الاثنين 17 مايو/ أيار الجاري، بحسب تعميم لوزارة الداخلية.