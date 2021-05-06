تركيا.. 10 ملايين شخص تلقوا جرعتين من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية أن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا تجاوز الـ 10 ملايين.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة الخميس، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا بلغ 14 مليونا و 353 ألفا شخصاً.

وأوضح البيان أن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا تجاوز 10 ملايين شخصا، وبذلك بلغ إجمالي متلقي اللقاح 24 مليونا و354 ألفا.

وأشار البيان إلى أن الفرق الطبية تواصل وتيرة متسارعة تطعيم الفئات ذات الأولية بلقاح كورونا

ولفت البيان أن الوزارة وقعت اتفاقيات لتأمين 240 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا (100مليون سينوفاك، و90 مليونا بيونتك، و 50 مليونا سبوتنيك في).