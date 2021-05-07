قوات إسرائيلية تقتحم منزلا فلسطينيا في حي "الشيخ جراح" بالقدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، منزل عائلة "الكرد" الفلسطينية المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين، في حي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن قوات إسرائيلية اقتحمت (بعد الإفطار) منزل العائلة وحطمت بعض أثاثه، واعتدت على أهالي الحي.

كما اعتقلت تلك القوات 10 على الأقل من المعتصمين في الحي ضد إخلاء منازل فلسطينيين لصالح المستوطنين.

وقد أصيب عدد (غير محدد) من المعتصمين بالرصاص المطاطي وبالاختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع من قبل القوات الإسرائيلية، بحسب الشهود.

وقبل ذلك بفترة وجيزة، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على موائد إفطار رمضانية نصبت في الحي، تضامنا مع المنازل الفلسطينية المهددة بالإخلاء لصالح المستوطنين.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن مستوطنين قاموا برش غاز الفلفل على الصائمين بالتزامن مع موعد الإفطار.

وذكر الشهود، أن الفلسطينيين بالمكان تصدوا لاعتداءات المستوطنين، قبل أن تندلع مواجهات بينهم وبين قوات إسرائيلية شاركت بتلك الاعتداءات.

وأظهر شريط متداول بمنصات التواصل الاجتماعي، بدء المستوطنين بالاعتداءات، ليرد المقدسيون بالدفاع عن أنفسهم.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل حي "الشيخ جراح"، لمنع توافد المتضامنين مع السكان المهددين بالتهجير، بحسب شهود عيان.

ويسود منذ أيام، التوتر في الحي، عقب تهديد إسرائيل عددا من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

وكان مقررا أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، قرارا نهائيا بخصوص إجلاء 4 عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين يدّعون ملكيتهم للأرض، إلا أنها أعلنت عقد جلسة جديدة، الاثنين القادم.

وحتى اللحظة تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء، صدرت عن محكمتي الصلح و"المركزية" الإسرائيليتين.