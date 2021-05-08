أردوغان: الجدول الزمني لتخفيف تدابير كورونا خلال أيام

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إنه سيعلن خلال الأيام القادمة عن الجدول الزمني الجديد لتخفيف تدابير كورونا، الذي سيبدأ اعتبارا من 17 مايو/أيار الجاري.

جاء ذلك خلال لقائه عددا من الشباب في إسطنبول، حيث أوضح أن جائحة كورونا أثرت على عملية تعليم الشباب وحياتهم الاجتماعية في كافة أنحاء العالم.

وأكد أن استمرار العملية التعليمية في تركيا عبر الإنترنت، بفضل البنية التحتية القوية في الاتصالات، لافتا إلى ضرورة استمرار تقديم المواطنين التضحيات في مجال الحياة الاجتماعية لفترة أخرى، والالتزام بالتدابير الوقائية بشدة.

وأعرب عن ثقته في التخلص من الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت، عقب الالتزام الشديد بالتدابير الوقائية.

وردا على سؤال حول إمكانية فتح المدارس مجددا، أشار أردوغان إلى أنه سيعلن قريبا عن الجدول الزمني الجديد لعملية عودة الحياة إلى طبيعتها التي ستبدأ اعتبارا من 17 مايو.

وشدد الرئيس التركي على أن هذا الأمر يعد من أهم الملفات على سلم أولويات الحكومة في اجتماعها المقبل، مشيرا أن الجدول الزمني الجديد سيتضمن أيضا عملية فتح المدارس.

ولفت أردوغان إلى أن الجائحة تمر بمستويات متفاوتة صعودا وهبوطا، الأمر الذي يمنع من وضع تاريخ محدد لزوالها، مشيرا إلى تراجع أعداد الوفيات والإصابات بالفيروس في الأيام الأخيرة، بسبب تدابير الإغلاق العام مؤخرا.

وأكد على بذلهم جهودا كبيرة في سبيل عودة الطلاب إلى مدارسهم في أقرب وقت.