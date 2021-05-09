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"أسيلسان" تلعب دورا كبيرا في إنتاج مقاتلة تركية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 09.05.2021 14:47
أسيلسان تلعب دورا كبيرا في إنتاج مقاتلة تركية

تستعد شركة "أسيلسان" التركية المتخصصة في الصناعات الإلكترونية العسكرية، للمساهمة بدور كبير وفعّال في إنتاج المقاتلة المحلية التي من المتوقع أن تدخل الخدمة بعد عام 2030.

ومن المقرر أن تقوم "أسيلسان" بتزويد المقاتلة التركية بأنظمة كهربائية وإلكترونية، وبالأنظمة الكهروضوئية، ومنظومات الاتصال والتخابر، ونظام الرادار، وجميعها تتميّز بأنها مطورة محلياً.

كما تواصل "أسيلسان" مشاريع أخرى لتطوير أنظمة مجسات نظام التحكم في الطيران، وأخرى مهمتها تأمين دمج الأسلحة والذخائر المحلية بالمقاتلة التركية.

وتتعاون "أسيلسان" مع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) التي تعد إحدى الشركات الأساسية الشريكة في تصنيع المقاتلة المحلية.

وتتضافر جهود الصناعات المحلية التركية لإنتاج مقاتلة وطنية جديدة، ضمن المشروع الذي تنفذه رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية بهدف إنتاج طائرة حربية من الجيل الخامس.

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