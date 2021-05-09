أمينة أردوغان تهنئ أمهات تركيا في عيدهنّ

هنأت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، أمهات بلادها في عيدهنّ الذي يوافق اليوم الأحد التاسع من مايو/ أيار.

وفي تغريدة لها عبر حسابها على تويتر، قدمت سيدة تركيا الأولى، تهانيها لأمهات الشهداء، والأمهات المعتصمات في ولاية ديار بكر لاسترداد أولادهن من منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

كما هنأت العاملات في القطاع الصحي "اللواتي كنّ أمهات للبشرية جمعاء" خلال وباء كورونا.

واختتمت تغريدتها بالإعراب عن أملها في عالم يُغمر فيه جميع الأطفال بمحبة أمهاتهن.

وتحتفل تركيا بعيد الأم، سنويا في ثاني أحد من مايو/ أيار.