تركيا تسجل 15 ألفا و191 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الأحد، تسجيل 283 وفاة جراء فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 43 ألفا و29.

وبحسب معطيات الوزارة، شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية، تسجيل 15 ألفا و191 إصابة، ليبلغ الإجمالي 5 ملايين و31 ألفا و332.

كما وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 4 ملايين و716 ألفا و918، إثر شفاء 25 ألفا و694.

وتم إجراء 197 ألفا و468 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 49 مليونا و390 ألفا و141.

وفي 29 أبريل/نيسان الماضي، بدأت تركيا تطبيق إغلاق تام لمدة 3 أسابيع، ضمن تدابير مواجهة كورونا، في كافة ولايات البلاد الـ81.