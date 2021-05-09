سليمان صويلو: تحييد 10 إرهابيين مطلوبين

صرح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أنه تم تحييد 40 إرهابيا من منظمة "بي كا كا" في إطار عمليات "أرن"، التي انطلقت مشيرا أن 10 منهم مدرجون على لائحة المطلوبين.

وأوضح صويلو في اجتماع أمني بولاية قارص (شرق) الأحد، أن 3 من الإرهابيين المحيدين كانوا مدرجين لدى السلطات بالنشرة الحمراء، و6 بالنشرة البرتقالية وواحد بالرمادية، واثنان منهم مسؤولين على مستوى منطقة.

وأشار إلى أن عملية "أرن 15" انطلقت اليوم في الولاية المذكورة، وأن إجمالي عدد عناصر الأمن المشاركين في العمليات بلغ 15 ألفا و674.

ولفت إلى إلقاء القبض على 75 متعاونا مع الإرهابيين، واقتحام 8 آلاف مغارة وملجأ داخل البلاد وتدمير 770 منها.

كما تم ضبط 127 لغما أرضيا و412 كيلوغراما من المواد المتفجرة، و138 قطعة سلاح و45 ألفا و395 ذخيرة و439 كيلو غراما من المخدرات.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كا كا" الإرهابية، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة".

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.