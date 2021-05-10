مساجد تركيا ترفع أصوات الدعاء من أجل القدس والأقصى

رفعت كافة المساجد في تركيا اليوم الاثنين، أصوات الدعاء عقب أذان الظهر، تضرعًا إلى الله من أجل خلاص القدس من الاحتلال.

جاء ذلك وفق ما صرّح به رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش في تصريح صحفي، بولاية صقاريا شمال غربي البلاد.

وقال أرباش في هذا الخصوص: "سترفع أصوات الدعاء في كافة مساجدنا بعد أذان الظهر من أجل المسجد الأقصى".

وأوضح أن دولة إسرائيل الإرهابية تقوم بممارسات بشعة واعتداءات قذرة ضد المسجد الأقصى، مبينا أنها تحاول بشكل بربري ووحشي فرض احتلالها على الأقصى.

وتابع قائلا: "هؤلاء الجناة يحاولون قتل المسلمين والاعتداء عليهم داخل المسجد الأقصى، ويرتكبون مجازرهم أمام أنظار العالم غير آبهين بالقانون الدولي".

وأردف: "أيها الظالمون (إسرائيل) بلغتم الذروة في الوحشية، اعلموا أن مصيركم الهلاك كما كان مصير جميع الظّلّام، ستندمون على أفعالكم ونار الإرهاب التي أشعلتموها ستكون جحيمكم".

وأكد أرباش أن كفاح الفلسطينيين من أجل حريتهم واستقلالهم سيتكلل بالنجاح، داعيا قادة العالم الإسلامي إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب الفلسطينيين ومناهضة الاحتلال والجرائم الإسرائيلية.

ومع ساعات الصباح، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، واعتدت على المصلين الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إصابة أكثر من 305 فلسطينيين منذ الصباح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة في القدس.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.