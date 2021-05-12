أتراك يقيمون صلاة الغائب على أرواح ضحايا العدوان الإسرائيلي

أقام عدد من الأتراك في ولاية بورصة غربي تركيا، الأربعاء، صلاة الغائب ترحما على الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وجرت صلاة الغائب على أرواح الضحايا الفلسطينيين في مسجد "هال" بمنطقة مودانيا بالولاية.

وقبيل صلاة الغائب نظم المحتشدون في المنطقة مظاهرة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى وقطاع غزة.

وشارك في المظاهرة عدد من مسؤولي المنطقة وممثلي المنظمات المدنية، إلى جانب رئيسة فرع حزب العدالة والتنمية في مودانيا إنجي سوغوتلو.

ومنذ الاثنين، استشهد 56 فلسطينيا وأصيب نحو 900 بجروح، جراء غارات إسرائيلية عنيفة متواصلة على قطاع غزة، ومواجهات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين ومتضامنين معهم، حيث تواجه 12 عائلة خطر الإجلاء من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين بموجب قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية.