تركيا تتسلم دفعة جديدة من لقاح "كورونافاك" الصيني

وصلت العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، دفعة جديدة من لقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التركية، أن الطائرة التي تحمل على متنها الدفعة الجديدة من اللقاح، حطت في مطار أسنبوغا بأنقرة.

وأضاف أن الدفعة الجديدة من اللقاحات نقلت إلى مستودعات وزارة الصحة، بعد إتمام إجراءاتها الجمركية في المطار.

وأشار إلى أنه من المتوقع توزيع اللقاحات على المشافي والمراكز الصحية في عموم تركيا، بعد إتمام الاختبارات اللازمة عليها.

وأوضح أن الوزارة كانت قد أبرمت اتفاقا مع شركة "سينوفاك" الصينية المنتجة للقاح، لشراء 100 مليون جرعة، دون أن تذكر تفاصيل عن دفعة اليوم.

وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وصلت الدفعة الأولى من اللقاح الصيني على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.