تركيا.. الإعلان عن تفاصيل العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، تفاصيل مرحلة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد نحو 3 أسابيع من الإغلاق العام لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأرسلت الوزارة تعميما إلى الولايات الـ 81 بالبلاد، ذكرت فيه أن تدابير العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية تبدأ اعتبارا من الساعة الخامسة صباح الاثنين، حتى 1 يونيو/ حزيران المقبل.

ولفتت إلى أن حظر التجول يستمر خلال هذه الفترة المذكورة من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

فيما يبدأ حظر التجول نهاية الأسبوع من الساعة التاسعة من مساء الجمعة حتى الساعة الخامسة من صباح الإثنين.

وأعفى تعميم وزارة الداخلية المسنين 65 عاما وما فوق من التزام بيوتهم، وسمح لهم بالخروج من منازلهم (ضمن الساعات المحددة)، شريطة أن يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

كما ينطبق هذا القرار على الشبان من عمر 18 وما دون، ولكن دون اشتراط تلقيهم اللقاحات، إضافة إلى حرية التنقل بين المدن خلال الأيام والمدة غير المدرجة ضمن ساعات حظر التجول.

في حين يسمح للمسنين 65 عاما وما فوق الذين لم يتلقوا اللقاح رغم مجيء دورهم في التطعيم، بحرية التجول بين الساعة العاشرة صباحا والثانية بعد الظهر، من الاثنين إلى الجمعة.

كما أنه يحظر على المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، والشباب من 18 عاما وما دون باستخدام وسائل النقل العام في المدن.

وبالنسبة إلى قطاع المأكولات والمشروبات، فيحظر استقبال الزبائن داخل المطاعم، وتقتصر خدماتها على توصيل الطلبات أو تسليمها بشكل فوري للزبائن الذين يأتون إلى المحل، من الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة مساء من الاثنين إلى الجمعة.

فيما يقتصر عملها على خدمة التوصيل المنزلي من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة 12 ليلا.

ووفق التعميم، تفتح المجمعات التجارية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء من الاثنين إلى الجمعة، وتغلق أبوابها يومي السبت والأحد.

بدورها تفتح متاجر الملابس والخردوات والأواني الزجاجية في قطاع التجزئة والخدمات مبين السابعة صباحا والثامنة مساء من الاثنين إلى الجمعة.

كما تفتح الأسواق الشعبية خلال هذه الفترة من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء، وتغلق يومي السبت والأحد.

فيما يستمر تطبيق إجراءات العمل المرن في المؤسسات العامة، عبر مواصلة عملها بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة بعد الظهر.

وتواصل رياض الأطفال والحضانات أنشطتها خلال فترة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وفق التعميم.

وفيما تتواصل إجراءات عقد القران في الدوائر الحكومية، ولكن دون تنظيم حفلات الزفاف والمناسبات مثل الخطوبة والحناء.

كما يستمر إغلاق المقاهي وقاعات السينما وملاعب الهواة ومقاهي الانترنت وأحواض السباحة وصالات الألعاب الرياضية حتى 1 يونيو/ حزيران.

بدورها ذكرت وزارة التربية التركية في بيان، أن التعليم المباشر يبدأ في رياض الأطفال اعتبار من الإثنين 17 مايو/ أيار، وما عدا ذلك تواصل كافة المراحل التعليم عن بعد.

وأضافت أن خطوات الانتقال الكامل إلى التعليم المباشر، ستعلن إلى الرأي العام، بعد تقييم الأوضاع في نهاية مرحلة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بحلول الأول من يونيو/ حزيران المقبل.

يشار إلى أن تركيا دخلت مرحلة "الإغلاق الكامل" في 29 أبريل/ نيسان الماضي، على أن تنتهي صباح الاثنين 17 مايو/ أيار، في إطار تدابير مواجهة جائحة كورونا.