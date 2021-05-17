أردوغان يعلن تحييد مسؤول "بي كا كا" في سوريا بعملية للجيش والاستخبارات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، تحييد الإرهابي الملقب بـ"صوفي نور الدين" المسؤول العام عن منظمة "بي كا كا" الانفصالية في سوريا خلال عملية للاستخبارات والقوات المسلحة التركية شمالي العراق.

جاء ذلك خلال كلمة لأردوغان عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلى أن الإرهابي نور الدين من أصل سوري ارتكب العديد من الأعمال الدموية ومسؤول عن الكثير من الهجمات ضد الجنود الأتراك في منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.

كما لفت إلى أن المدعو "صوفي نور الدين" هو أحد الإرهابيين الذين أعطوا تعليمات بإعدام 13 من الأبرياء (المخطوفين) بالتزامن مع "عملية غارا" التي نفذها الجيش التركي ضد المنظمة شمالي العراق.

وأضاف: "بتحييد صوفي نور الدين يتأكد للجميع بشكل لا يمكن إنكاره أن "بي كا كا/ كا جي كا" و"ب ي د/ ي ب ك" هو تنظيم واحد".

وأشار إلى أن تركيا دمرت أوكار الخونة على رؤوسهم خلال عملياتها التي تواصلها من أجل جعل التنظيمات الإرهابية غير قادرة على تنفيذ أي عمل في تركيا.

وأكد أن تحييد الإرهابي نور الدين جاء نتيجة لجهود طويلة للاستخبارات.

وشدّد أن تركيا ستواصل عملياتها حتى تحييد كافة الإرهابيين وقياديي "بي كا كا/ ي ب ك" المختبئين في العراق وسوريا.

وأردف: "أريد التذكير بأن مصير كل من يخون هذا الوطن ويضر بمواطنينا ويهدد وحدتنا وشعبنا وبقاء دولتنا هو نفس مصير الإرهابي صوفي نور الدين".