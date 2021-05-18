تشاووش أوغلو: تركيا بقيادة أردوغان لن تتخلى عن فلسطين

شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على أن تركيا بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، لن تتخلى عن الدفاع عن القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الثلاثاء، في جلسة للجمعية العامة للبرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وقال تشاووش أوغلو: "بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان لن نتخلى أبدا عن الدفاع عن القضية الفلسطينية من خلال القوة التي منحنا إياها برلماننا".

وأضاف أن الرئيس أردوغان والشعب التركي هما الأمل للمظلومين في فلسطين وغيرها من البلدان.

وأوضح أن البعض يضع أمن إسرائيل فوق كل اعتبار، ويغمض عينيه عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة.

وحول عدوان إسرائيل المتواصل على الفلسطينيين، قال تشاووش أوغلو: "مع الأسف ردة فعل المجتمع الدولي ضعيفة وتصدر دعوات (للتهدئة) إلى الجانبين وكأن هناك حرب دائرة بين جيشين إسرائيلي وفلسطيني في غزة".

وأشار إلى وجود مناخ من التضامن المشترك في تركيا بخصوص القضية الفلسطينية.

وأردف: "تركيا رائدة الجهود الدبلوماسية بشأن فلسطين وستبقى صوت الضمير والعدالة في العالم".

وأكد أن أنقرة تهتم أيضا بالأوضاع الإنسانية التي تزداد تدهورا نتيجة الهجمات الإسرائيلية العشوائية، مبينا أن مؤسسات تركية مثل الهلال الأحمر و"تيكا" تعمل على تخفيف آلام الفلسطينيين.