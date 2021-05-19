أردوغان: هدفنا خفض إصابات كورونا اليومية إلى 5 آلاف

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هدف بلاده الحالي بشأن مكافحة فيروس كورونا، يتمثل في خفض عدد الإصابات اليومية إلى 5 آلاف.

جاء ذلك في كلمة، الأربعاء، خلال لقاء مع شباب أتراك في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "شاهدنا بوضوح الفرق بين الإغلاق الجزئي والكامل وهدفنا الحالي خفض الإصابات اليومية بكورونا إلى 5 آلاف".

وأعلنت وزارة الصحة التركية، الأربعاء، تسجيل 233 وفاة جراء فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 45 ألفا و419.

وبحسب معطيات الوزارة، شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية، تسجيل 11 ألفا و553 إصابة بكورونا ليبلغ الإجمالي 5 ملايين و151 ألفا و38 حالة.

كما وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 4 ملايين و980 ألفا و516، إثر شفاء 9 آلاف و271 شخصا.

وتم إجراء 218 ألفا و683 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 51 مليونا و512 ألفا و691.