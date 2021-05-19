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أردوغان يعلن أنه سيوجه من قبرص رسائل تهم العالم أجمع

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 19.05.2021 22:29
آخر تحديث في 19.05.2021 22:31
أردوغان يعلن أنه سيوجه من قبرص رسائل تهم العالم أجمع

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتزامه إجراء زيارة إلى جمهورية شمال قبرص التركية في 20 يوليو/ تموز القادم، يوجّه خلالها رسائل تهم العالم أجمع.

جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء مع شباب أتراك في المجمع الرئاسي بأنقرة، الأربعاء.

وقال أردوغان: "سأزور قبرص التركية في 20 يوليو وسأوجه الرسائل اللازمة من هناك إلى العالم".

وأضاف: "الرسائل التي سنوجهها من جمهورية شمال قبرص التركية تهم العالم أجمع وليس الجزيرة فحسب".

من جهة أخرى، قال الرئيس التركي: "نتلقى حاليًا بشائر من شرقي البحر الأبيض المتوسط ولا تستغربوا إذا سمعتم قريبًا أنباء حول اكتشاف النفط والغاز الطبيعي".

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