أكار: لقاء تركي-يوناني الأسبوع القادم

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عن لقاء مرتقب بين مسؤولين أتراك ويونانيين يعقد الأسبوع القادم، في إطار تدابير زيادة الثقة بين الجانبين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به، الخميس، لمراسلي وسائل الإعلام بالبرلمان التركي.

وأكد أكار أن بلاده تسعى لحل خلافاتها مع اليونان عن طريق الحوار ومراعاة القانون الدولي وحسن الجوار.

وأوضح أن بعض القادة السياسيين والعسكريين في اليونان يدلون بتصريحات استفزازية لا أساس لها من الصحة، بهدف عرقلة المساعي الرامية لحل الخلافات القائمة.

وفيما يخص العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، قال أكار: "على إسرائيل احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت حيال المظالم الإسرائيلية، التحرك لوقف الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون".

وردا على سؤال حول مكافحة الإرهاب، صرح أكار أنه تحييد 121 إرهابيا في إطار عمليتي مخلب "الصاعقة" و"البرق" حتى الأن.

وشدد على أن القوات المسلحة التركية تستهدف الإرهابيين فقط، وتبدي مزيدا من الحرص على عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين خلال العمليات.

وأشار إلى أن عمليات القوات المسلحة التركية تجري وفقا للقانون الدولي وتراعي الحفاظ على الطبيعة وكافة المخلوقات.

وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا بالتزامن عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة" ضد إرهابيي منظمة "بي كا كا"، في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.