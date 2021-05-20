تركيا.. حملة إعلامية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين

أطلق صحفيون في تركيا، الخميس، حملة تضامنية مع زملائهم في فلسطين، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضدهم.

وأشار بيان صادر عن "مبادرة التضامن الصحفي مع فلسطين"، إلى قتل إسرائيل مئات المدنيين دون تمييز بين طفل أو امرأة أو مسن، وذلك أمام مرأى ومسمع من العالم.

وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية طالت أيضاً، الصحفيين ممن يعملون على نقل جرائم الحرب والمظالم التي ترتكبها إسرائيل، إلى العالم.

ونقل البيان عن تقرير نقابة الصحفيين بفلسطين، مقتل أكثر من 46 صحفياً، على يد إسرائيل، بين عامي 2000 – 2020، إلى جانب استهداف مكاتب ومقار إعلامية وصحفية.

وندد الصحفيون الأتراك بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وعلى رأسهم الصحفيين، داعياً المجتمع الدولي للتحرك من أجل حماية المدنيين ومحاسبة إسرائيل.

ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح (وسط)، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

وازداد الوضع توترا في 10 مايو/ أيار الجاري عندما شنت إسرائيل عدوانا بالمقاتلات والمدافع على الفلسطينيين في غزة، أسفر حتى الخميس عن 230 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، إضافة إلى أكثر من 1710 جريحا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

فيما استشهد 29 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأُصيب قرابة 7 آلاف في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي استخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين.