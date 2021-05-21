أردوغان: تركيا قدمت أجهزة تنفس محلية الصنع لـ158 دولة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن بلاده قدمت أجهزة تنفس صناعي محلية الصنع إلى 158 دولة و12 منظمة دولية.

جاء ذلك في رسالة مسجلة بعث بها إلى قمة الصحة العالمية، المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما بالاشتراك بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا التي تترأس "مجموعة العشرين" حالياً.

وقال أردوغان: "قدمنا أجهزة ومعدات طبية مختلفة من بينها أجهزة تنفس صناعي محلية إلى 158 دولة و12 منظمة دولية".

وأوضح أن تركيا أجرت حتى اليوم أكثر من 27 مليون عملية تطعيم ضد فيروس كورونا، مبينًا أن 12 مليونا من العدد الإجمالي تلقوا الجرعة الثانية.

وشدد أن تركيا تواصل العمل على إنتاج اللقاح المحلي ضد الفيروس.

وأشار أردوغان إلى غياب العدالة بشكل كبير على المستوى العالمي فيما يتعلق بالوصول إلى اللقاحات ضد كورونا.

وأكد على أهمية إنشاء "قاعدة بيانات للإجراءات الجيدة" بين دول "مجموعة العشرين" لدورها في تسهيل اتخاذ تدابير ضد الأزمات المستقبلية.