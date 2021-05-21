تركيا تتوقع الاستخدام الطارئ للقاحها المحلي في سبتمبر

توقع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الخميس، إصدار بلاده صلاحية الاستخدام الطارئ لقاح محلي ضد فيروس كورونا قيد التطوير في سبتمبر/ أيلول المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، قوجة، في العاصمة أنقرة، بعد اجتماع للمجلس العلمي المعني بمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح قوجة أن بلاده أتمت المرحلة الثانية من التجارب على اللقاح المحلي، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في غضون أسبوعين.

وقال: "إذا اكتملت هذه العمليات بنجاح، فقد يتم الاستخدام الطارئ للقاح في سبتمبر/ أيلول المقبل".

وأضاف أنه إلى جانب هذا اللقاح، تطور تركيا 3 لقاحات أخرى ضد فيروس كورونا.

وبيّن أن اثنين من هذه اللقاحات الثلاثة، يتم تطويرهما على طريقة "اللقاح المعطل"، والثالث على طريقة الجسيمات الشبيهة بالفيروسات (VLP).

وأشار إلى أن اللقاحات الثلاثة الأخيرة، في طور المرحلة الأولى من التجارب، وتوقع الحصول على النتائج في غضون أسبوعين أو ثلاثة.