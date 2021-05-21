مظاهرات في إسطنبول وإزمير ضد الاعتداءات الإسرائيلية

شهدت مدينتا إسطنبول وإزمير التركيتان، الجمعة، مظاهرات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وقطاع غزة.

وفي مدينة إسطنبول، اجتمع مئات المتظاهرين في منطقة "كوتشوك تشكمجا" استجابة لدعوة العديد من منظمات المجتمع المدني ومنها هيئة الإغاثة الإنسانية "İHH".

وحمل المحتجون الأعلام التركية والفلسطينية، ورددوا هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين.

وفي مدينة إزمير، اجتمع المتظاهرون في منطقة "كوناك" استجابة لدعوة جمعيات بينها "جمعية شباب الأناضول".

ونيابة عن المتظاهرين تلا رئيس الجمعية، أرهان قايا، بيانا أشار فيه إلى أن العدوان الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد عشرات الفلسطينيين.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تقف إلى جانب إسرائيل في عدوانها على الفلسطينيين.

وبدأ فجر الجمعة، سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد 11 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأسفر العدوان الوحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن استشهاد 274 بينهم 69 طفلاً، و40 سيدة، و17 مُسنّاً، فيما أدى إلى إصابة أكثر من 8900، منهم 90 صُنفت إصاباتهم شديدة الخطورة.

واليوم عقب صلاة الجمعة، اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى، واستهدفت المصلين بوابل من الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع إصابات.