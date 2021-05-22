تركيا.. الإصابات اليومية بكورونا تواصل التراجع وتكسر حاجز 9 آلاف

أعلنت وزارة الصحة التركية، السبت، تسجيل 231 حالة وفاة، و8 آلاف و697 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب معطيات الوزارة، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 46 ألفا و71، فيما بلغت الإصابات 5 ملايين و178 ألفا و648.

كما ارتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 5 ملايين و13 ألفا و111، إثر شفاء 14 ألفا و472 مصابا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وعلق وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، على المعطيات الأخيرة قائلا "نواصل جني ثمار الصبر الذي أظهرناه. واليوم تراجعت الإصابات إلى ما دون الـ9 آلاف. نحن من سيجعل منحى التراجع ثابتا".