تركيا تنقذ 42 طالب لجوء تعرضوا لعنف القوات اليونانية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، إنقاذ 42 طالب لجوء، في ولاية أدرنة شمال غرب البلاد، بعدما أجبرهم حرس الحدود اليوناني على العودة إليها، بعد ضربهم وسلبهم أموالهم.

وقالت الوزارة في بيان، إن القوات اليونانية ضربت طالبي اللجوء الـ42، وسلبتهم أحذيتهم وأموالهم وهوياتهم، وتركتهم بلا طعام وماء لمدة يومين، قبل أن تعيدهم إلى الأراضي التركية.

وأضافت أن قوات حرس الحدود التركية أنقذت طالبي اللجوء وأحالتهم إلى قيادة الدرك في أدرنة.

كما نشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر فيه طالبو اللجوء، ويقولون إن حرس الحدود اليوناني ألقى القبض عليهم قبل يومين، وقام بضربهم وتركهم جياعا وعطشى طوال هذه المدة، كما صادر منهم أموالهم وهواتفهم وأحذيتهم.