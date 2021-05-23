تركيا.. هبوط متواصل في إصابات "كورونا"

يتواصل انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في عموم تركيا بفعل التدابير التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك الإغلاق الكامل.

وارتفعت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 5 ملايين و24 ألفا و313 إثر تسجيل 11 ألفًا و202 حالة شفاء خلال آخر 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة.

كما سجلت الوزارة 197 وفاة و7 آلاف و839 إصابة جديدة بعد إجراء 210 آلاف و291 اختبارا.

وبذلك بلغت حصيلة الوفيات 46 ألفًا و268 والإصابات 5 ملايين و186 ألفًا و487 والاختبارات 52 مليونًا و377 ألفًا و678.

وكانت وزارة الصحة سجلت السبت 231 حالة وفاة، و8 آلاف و697 إصابة جديدة بكورونا.

وشهدت تركيا إغلاقاً كاملاً بين 29 أبريل/ نيسان و17 مايو/ أيار 2021، في إطار تدابير مواجهة كورونا.

وقبل أسبوع، أرسلت وزارة الداخلية التركية تعميما إلى الولايات الـ 81 بالبلاد، ذكرت فيه أن تدابير العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية ستتواصل حتى 1 يونيو/ حزيران المقبل.