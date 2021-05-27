تركيا.. تطعيم أكثر من 16 مليون شخص ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد عمليات التطعيم بلقاح كورونا إلى 28 مليونا و527 ألفا حتى مساء الخميس.

وذكرت الوزارة في بيان، أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم بلغ 16 مليونا و329 ألفا و719 شخصًا، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الثانية 12 مليونا و198 ألفا و138.

وأشارت إلى أن عدد عمليات التطعيم بالجرعة الأولى في إسطنبول بلغ مليونين و739 ألفا و783، فيما التطعيم بالجرعة الثانية وصل إلى مليون و935 ألفا و956.

وتعتمد المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية، 3 لقاحات للاستخدام الطارئ هي "سبوتنيك ـ ڤي" الروسي، و"سينوفاك" الصيني، و"بيونتك" الألماني.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي، أطلقت تركيا حملة التطعيم ضد كورونا، بدأت بالعاملين في القطاع الصحي ثم المسنين، ضمن جدول أولويات للشرائح التي سيتم تطعيمها.