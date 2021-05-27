وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 11 إرهابيا من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحيد 11 إرهابيًا من منظمة "بي كا كا" خلال عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها الخميس إنه لا مفر للإرهابيين من مخلب الجيش التركي.

وأوضحت أن القوات المشاركة في عمليتي المخلب- البرق والمخلب-الصاعقة شمالي العراق تمكنت من تحييد 11 إرهابيا من "بي كا كا".

وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا بالتزامن عمليتي المخلب- البرق والمخلب-الصاعقة ضد "بي كا كا"، في مناطق "متينا" و"أفشين - باسيان".

يذكر أن "بي كا كا"، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.