بمشاركة أردوغان.. افتتاح "مسجد تقسيم" وسط إسطنبول

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح "مسجد تقسيم" وسط اسطنبول.

وجرى افتتاح المسجد للعبادة مع أداء صلاة الجمعة، حيث أمّ الصلاة رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش.

وإلى جانب أردوغان، حضر صلاة الجمعة في المسجد المطل على ميدان تقسيم الشهير وسط اسطنبول، عدد كبير من المسؤولين.

ومن بين الحضور، نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ورئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، ووزير الدفاع خلصوي أكار، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، ووزير النقل والبنى التحتية عادل قره اسماعيل أوغلو، وغيرهم.

كما حضر صلاة الجمعة الأولى في مسجد تقسيم محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الذي يزور حاليا تركيا.