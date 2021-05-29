الدفاع التركية: تحييد 2 من إرهابيي "ي ب ك" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" كانا يستعدان لشن هجوم على منطقة عملية درع الفرات المحررة من الإرهاب شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في تغريدة على حسابها في "تويتر"، السبت، أنه تم تحييد إرهابيين اثنين من "ي ب ك/ بي كا كا" كانا يستعدان لتنفيذ هجوم في منطقة درع الفرات، بفضل عملية ناجحة لعناصر قوات المغاوير.

وأكدت الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير من أجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من العناصر الإرهابية.