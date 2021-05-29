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فؤاد أوقطاي: فتح إسطنبول أعظم انتصار غير مجرى التاريخ

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 29.05.2021 13:11
آخر تحديث في 29.05.2021 13:35
فؤاد أوقطاي: فتح إسطنبول أعظم انتصار غير مجرى التاريخ

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن فتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح كان أعظم انتصار غير مجرى التاريخ.

جاء ذلك السبت في رسالة عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة الذكرى الـ 568 لفتح مدينة إسطنبول.

ولفت أوقطاي إلى أن فتح اسطنبول الذي بشر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو "أعظم انتصار غير مجرى التاريخ وأسدل الستار على عصر وفتح أبواب عصر جديد".

واستذكر أوقطاي بالرحمة والامتنان السلطان محمد الفاتح وجنوده الذين تركوا "إسطنبول الحبيبة" ميراثا للشعب التركي.

ويحتفل الأتراك خاصة والمسلمون عامة في 29 مايو/ أيار من كل عام، بذكرى فتح القسطنطينية (إسطنبول)، وهي المدينة التاريخية التي فتحها السلطان العثماني محمد الفاتح، من الإمبراطورية البيزنطية عام 1453، بعد أن ظلت عصية على الفتوحات الإسلامية لعدة قرون.

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