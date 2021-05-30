تركيا تعلن حصيلة عمليتي مخلب الصاعقة والبرق ضد بي كا كا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 142 إرهابيا وتدمير 57 مغارة و110 مخابئ في عمليتي مخلب الصاعقة ومخلب البرق (شمالي العراق).

وفي موجز صحفي بالعاصمة أنقرة، أوضحت مسؤولة الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة، الرائد "بينار قره"، أن مكافحة الإرهاب مستمرة بحزم.

وأضافت قره أن كفاح تركيا ضد التنظيمات الإرهابية مستمر داخل وخارج البلاد، مشيرة أن القوات المسلحة نفذت منذ مطلع العام الحالي، 181 عملية ضد الإرهابيين، وتمكنت من تحييد ألف و162 إرهابيا خلالها.

وأشارت إلى أن القوات التركية استهدفت 7 آلاف و584 نقطة عائدة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية شمال العراق في إطار عمليتي مخلب الصاعقة ومخلب البرق.

وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا بالتزامن عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة" ضد "بي كا كا"، في مناطق "متينا" و"أفشين - باسيان".

يذكر أن "بي كا كا"، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.

ولفتت إلى أن القوات التركية حيدت منذ مطلع العام الحالي، 693 إرهابيا في شمالي سوريا، بينهم عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

وعن المساعدات التي تقدمها تركيا لأذربيجان، قالت قره: "قمنا بتطهير ما يقارب 304 آلاف و318 متر مربع من الألغام في المناطق التي حررتها أذربيجان من الاحتلال الأرميني".

وأردفت: "في إطار اتفاقيات التعاون العسكري بين أنقرة وباكو، نقوم بتحديث الآليات القتالية للجيش الأذربيجاني ونعمل على تدريب أفراده لتطوير قدراتهم".

وعن مستجدات الأوضاع في شرق المتوسط وبحر إيجه، أكدت قره أن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها المشروعة وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية في تلك المناطق في إطار القانون الدولي.