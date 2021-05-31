أذربيجان وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القانوني

وقع رئيس الادعاء العام الأذربيجاني كامران علييف، ونظيره التركي بكر شاهين، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال القانون الدولي.

جاء ذلك في لقاء جمعهما في العاصمة باكو، الإثنين، بحسب بيان صادر عن الادعاء العام الأذربيجاني.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أن العلاقات الثنائية بين البلدين وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بفضل مساعي الرئيسين إلهام علييف ورجب طيب أردوغان.

وأعرب رئيس الادعاء العام الأذربيجاني عن امتنانه لتركيا لدعمها باكو في حرب "قره باغ".

كما أطلع نظيره التركي على الإصلاحات القانونية التي تم إجراؤها في أذربيجان.

من جانبه شدد شاهين على الأهمية التي توليها بلاده للعلاقات الثنائية.

وأوضح أن الروابط الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين تركيا وأذربيجان، وصلت إلى مستوى متقدم.

ووقع شاهين وعلييف خلال اللقاء مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون في مجال القانون الدولي، وتطوير العلاقات القائمة، وتعميق العلاقات القانونية.