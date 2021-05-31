تركيا.. أردوغان يعلن قرارات جديدة تخفف قيود كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلسلة قرارات جديدة لتخفيف القيود المفروضة في إطار مكافحة جائحة كورونا.

جاء ذلك الاثنين في مؤتمر صحفي، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأفاد الرئيس أردوغان أن حظر التجول سيستمر من الاثنين إلى السبت طوال شهر حزيران/ يونيو من العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا.

كما لفت إلى أن حظر تجوال نهاية الأسبوع سيبدأ من العاشرة مساء السبت وحتى الخامسة فجر الاثنين.

وأشار إلى أن المطاعم ستقدم خدماتها على الطاولات بين السابعة صباحا والتاسعة مساء وفق ضوابط محددة، وستواصل خدمة التوصيل إلى المنازل حتى منتصف الليل.

وذكر أنه اعتبارا من الثلاثاء ستعمل المنشآت كالمقاهي والملاعب الشعبية والصالات الرياضية وحدائق الملاهي بين السابعة صباحا والتاسعة مساء وفق القواعد المحددة باستثناء يوم الأحد.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن العام الدراسي 2021-2022 للجامعات سيبدأ اعتبارا من 13 سبتمبر/أيلول المقبل.

ولفت إلى أن نظام العمل المرن المتبع في الدوائر الرسمية سيستمر كما هو حتى إشعار آخر.

وأوضح أنه سيتم السماح بتنظيم مراسم عقد القران والزفاف في الأماكن المفتوحة والمغلقة اعتبارا من 1 حزيران/يونيو وفق ضوابط محددة.

ولفت الرئيس أردوغان أنه سيعاد النظر في القيود ونطاقها بحسب التغيرات في أعداد الإصابات والوفيات والتقدم في برنامج التطعيم بلقاحات كورونا، وستعلن قرارات جديدة بخصوص شهر تموز/يوليو المقبل وفق المستجدات.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن استمرار التراجع النسبي في أعداد الوفيات والإصابات خلال الأسبوعين الأخيرين، (عقب الإغلاق التام لنحو 3 أسابيع) يدل على نجاعة التدابير المتخذة، وإن لم يكن الانخفاض بالمستوى المنشود.

من ناحية أخرى، قال الرئيس أردوغان إن "لقاح كورونا المحلي سيكون جاهزا قبل نهاية العام إن شاء الله".