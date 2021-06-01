الداخلية التركية تعمم جدول العودة التدريجية للحياة الطبيعية في يونيو

أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميماً أرسلته إلى كافة الولايات بشأن تدابير المرحلة الثانية من العودة التدريجية للحياة الطبيعية التي سيتم تنفيذها في يونيو/ حزيران الجاري ضمن مكافحة جائحة كورونا.

ووفقا للتعميم، سيتم فرض حظر التجول بين الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة فجر اليوم التالي خلال أيام العمل.

وينص التعميم على بدء حظر التجول نهاية كل أسبوع اعتباراً من الساعة العاشرة مساء السبت حتى الخامسة فجر الإثنين.

وسيتم فرض حظر التنقل بين الولايات خلال ساعات وأيام حظر التجول، ويتوجب على من يرغب بالسفر خلال ساعات وأيام الحظر، الحصول على إذن السفر من الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية.

وبموجب التعميم، سيتمكن بائعو المأكولات والمشروبات من فتح محلاتهم ومزاولة أعمالهم خلال أيام الأحد، من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء.

وذكر التعميم أن المطاعم ستقدم خدماتها للزبائن على الطاولات بين السابعة صباحا والتاسعة مساء وفق التدابير الوقائية، وتواصل خدمة التوصيل للمنازل حتى منتصف الليل.

وبات من الممكن للمسنين فوق سن 65 عاما والفتيان دون 18 عامًا، ممّن تلقوا جرعتي لقاح، التجول ضمن الأوقات المسموح فيها بالتجول.

وفيما يخص الفئات العمرية فوق 65 ممن لم يتلقوا لقاح كورونا، فسيُسمح بخروجهم من المنازل من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية بعد الظهر فقط، وسيلتزمون منازلهم خلال أيام الأحد.

واعتبارا من اليوم الثلاثاء تعمل المنشآت كالمقاهي والملاعب الشعبية والصالات الرياضية وحدائق الملاهي بين السابعة صباحا والتاسعة مساء وفق القواعد المحددة باستثناء يوم الأحد.

فيما يستمر تعليق أنشطة صالات السباحة المغلقة والحمامات والساونا وصالات التدليك ومقاهي الشيشة والأندية الليلية والحانات حتى يتم اتخاذ قرار جديد بشأن هذه الأماكن.

كذلك سيسمح بإقامة الأعراس وحفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة شرط ارتداء الكمامات وعدم تقديم المأكولات والمشروبات، وفي الأماكن المغلقة يُشترط الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي المحدد بـ 6 أمتار بين الشخص والآخر، وعلى أن لا يتجاوز عدد المدعوين 100 شخص.

وذكر التعميم أن كافة هذه التدابير يبدأ تنفيذها اعتبارا من الساعة الخامسة فجر الأول من يونيو/حزيران الجاري، الموافق اليوم الثلاثاء.