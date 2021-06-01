تركيا.. حجر صحي 14 يوما للقادمين من 8 دول

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، فرض حجر صحي لمدة 14 يوما للقادمين من 8 دول، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

ونقلت الشركة في بيان، الثلاثاء، قرار السلطات التركية بخصوص الوافدين من أفغانستان وبنغلاديش والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ونيبال وباكستان وسريلانكا.

وأشار البيان إلى أن الأشخاص الموجودين في الدول الثماني المذكورة خلال الأسبوعين الأخيرين، سيطلب منهم تقديم تقرير يثبت عدم إصابتهم بكورونا "PCR"، سارٍ لمدة 72 ساعة من تاريخ قدومهم إلى تركيا، وسيخضعون لحجر صحي مدة 14 يوما في أماكن تحددها الولايات التركية.

وأكد ضرورة أن يبرز القادمون من المملكة المتحدة وإيران ومصر وسنغافورا، تقريرا يثبت عدم إصابتهم بالفيروس، صادرا قبل 72 ساعة على الأقل من تاريخ الدخول إلى تركيا.

ولفت إلى أن الأشخاص القادمين إلى تركيا من خارج تلك الدول الثماني، وتلقوا اللقاح قبل 14 يوما على الأقل، أو أصيبوا بالفيروس في الأشهر الستة الأخيرة، لن يطلب منهم إبراز تقرير يثبت عدم إصابتهم بكورونا، ولن يخضعوا لحجر صحي.