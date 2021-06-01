مجلس الأمن القومي التركي يجتمع الأربعاء برئاسة أردوغان

يعقد مجلس الأمن القومي التركي، غداً الأربعاء، ثالث اجتماعاته لعام 2021، برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، لمناقشة عدد من القضايا الداخلية والخارجية.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، ويناقش عمليات "المخلب" شمالي العراق، والتطورات في بحر إيجة، وشرق المتوسط وقبرص.

كما يناقش الاجتماع فعاليات الجيش التركي في كلّ من أذربيجان وليبيا وسوريا وأنشطته المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأيضًا يتناول الاجتماع مهام الجيش التركي تحت مظلة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، قبيل قمة مرتقبة للأخير في بروكسل، منتصف يونيو/ حزيران الجاري.

ومن الأجندة المطروحة للنقاش خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، العمليات المتواصلة ضد تنظيمات "بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك"، و"داعش" و"غولن" الإرهابية، إلى جانب ملفات أمنية أخرى.