تركيا.. توقيف 3 مشتبهين أجانب في عملية ضد "داعش"

أوقفت السلطات الأمنية التركية 3 أجانب يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية في ولاية "قيصري" وسط البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر أمنية، الأربعاء، إن قوات الدرك في قيصري بدأت عملية بهدف رصد وكشف أنشطة التنظيم.

وأشارت المصادر إلى أن القوات رصدت 3 أجانب كانوا يختبؤون في الولاية، ويشتبه أنهم شاركوا في أنشطة مسلحة في صفوف التنظيم بمنطقتي "حماة" و"أعزاز" السوريتين، وفي العراق.

وذكرت أن قوات الدرك نفذت عملية على أماكن حددتها مسبقًا في قضائي "ملك غازي" و"قوجة سنان" في الولاية، وأوقفت المشتبهين.