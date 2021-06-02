رئيس البرلمان التركي: "وقف المعارف" بات ماركة عالمية

قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، إن وقف المعارف التابع لوزارة التربية التركية، باتت ماركة عالمية، رغم حداثة تأسيسه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، خلال مشاركته في فعالية لإحدى مدارس وقف المعارف، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ويتواجد شنطوب حالياً في إسلام آباد، للمشاركة في المؤتمر العام الثاني "للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي".

وأضاف أن وقف المعارف بات منتشراً في رقعة جغرافية واسعة حول العالم، بدءاً من أوروبا، مروراً بآسيا وانتهاء بإفريقيا.

وأوضح أن مدارس وقف المعارف، تحولت إلى مراكز للتكنولوجيات الحديثة، والتعليم ذو الجودة العالية.

وأشار إلى مواصلة قرابة 13 ألف طالب، تعليمهم لدى 83 مدرسة تابعة لوقف المعارف في مختلف مناطق باكستان.

وأنشأت تركيا عام 2016 وقف المعارف، ليتولى إدارة المدارس، التي كانت مرتبطة بتنظيم "غولن" الإرهابي في الخارج، وليقوم بإنشاء مدارس ومراكز تعليمية جديدة بمختلف دول العالم.

ويسهر الوقف على تنظيم أنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية مختلفة في تلك الدول، من أجل رفع جودة التعليم فيها وتعزيز العلاقات مع تركيا.