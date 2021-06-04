الأمم المتحدة تكرم سيدة تركيا الأولى لجهودها في الحفاظ على البيئة

نالت السيدة الأولى أمينة أردوغان يوم الأربعاء جائزة "بطولة المدن الذكية للتعامل مع النفايات" من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عن مشروعها "النفايات الصفرية" إضافة إلى جهودها البيئية الأخرى.

ومُنحت السيدة "أردوغان" الجائزة في العاصمة أنقرة من قبل المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "ميمونة محمد شريف".

وفي إشارة إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لـ"شريف" إلى تركيا، سلطت السيدة الأولى الضوء في كلمتها على الماضي الطويل للتعاون بين تركيا وبرنامج الأمم المتحدة. وذكرت أن إسطنبول استضافت هذا البرنامج في نسخته الثانية عام 1996 وقالت: "لقد زاد هذا الحدث من وضوح مبادئ المبادرة وأعطى نتائج فعالة".

وأضافت: "نعتقد أن مسابقة المدن الذكية في مجال مبادرات النفايات ستساهم بشكل كبير في الوصول إلى أهداف المدن المتوافقة مع البيئة والطبيعة. نحن مصممون على المساهمة في إنجاح هذه المبادرة".

وأوضحت السيدة الأولى أنها تخطط لتوسيع مشروع النفايات الصفرية في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت: "حققنا في السنوات بين 2017-2020 فقط مكاسب ضخمة. لقد وفرنا كميات كبيرة من الماء والنفط. وتم جمع 17 مليون طن من النفايات القابلة لإعادة التدوير. كما تم منع مليوني طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".

ودعت 1.8 مليار شاب في العالم تراوح أعمارهم بين 10 و 24 عاماً للمساهمة في حماية البيئة، مشيرةً إلى أن البشرية وصلت إلى هذا العدد المرتفع من الشباب لأول مرة.

وقالت: "يوضح هذا الرقم مدى التأثير الكبير للشباب على النظام العالمي".