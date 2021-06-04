واشنطن تشيد بكرم تركيا في استضافة ملايين اللاجئين

أشادت واشنطن، الجمعة، بكرم تركيا في استضافة ملايين اللاجئين من سوريا وبلدان أخرى تشهد نزاعات.

جاء ذلك في بيان أصدرته أوليفيا دالتون، المتحدثة باسم المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الامم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، عقب اجتماع الأخيرة مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في تركيا.

وقالت غرينفيلد، وفق البيان، إنها "تثمن قيمة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وتركيا حليفنا في الناتو".

وأعربت عن "امتنان الولايات المتحدة لكرم تركيا في استضافة ملايين اللاجئين من سوريا وبلدان أخرى".

وأشار البيان، إلى أن غرينفيلد ناقشت مع تشاوش أوغلو "رحلتها إلى الحدود التركية السورية وإعلان مساعدة مالية أمريكية إضافية للاستجابة الإنسانية في سوريا ودعم اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة".

وأكد تشاوش أوغلو وغرينفيلد "دعم بلديهما القوي للحفاظ على المعابر الحدودية المصرح بها من الأمم المتحدة وتوسيعها من أجل المساعدة الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب السوري بشكل عاجل"، بحسب البيان.

كما ناقش الجانبان "المجالات التي يمكن لتركيا والولايات المتحدة تعزيز التعاون فيها، بما في ذلك مصلحتنا المشتركة في تقديم حلول مستدامة للنزاعات الإقليمية".

وتزور غرينفيلد تركيا بين 2 و4 يونيو/ حزيران الجاري، حيث تجرى مباحثات مع مسؤولين رفيعي المستوى، حول تعزيز العلاقات بين البلدين، والتحديات العالمية، وتطوير التعاون بشأن سوريا، وفق مصادر دبلوماسية أمريكية.

وحتى نهاية 2019، قارب عدد الفارين بسبب الحروب والنزاعات والاضطهاد في العالم 80 مليونا وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتركيا.

وفي يونيو 2020، رصدت المفوضية استضافة تركيا أكثر من 4 ملايين طالب للجوء الدولي، منهم حوالي 3.6 ملايين سوري تحت الحماية المؤقتة.

وبحسب الإحصائية ذاتها يعيش أكثر من 98 %من اللاجئين السوريين في المدن والمناطق الريفية، في حين يعيش أقل من 2 % منهم في 7 مراكز إيواء مؤقتة.