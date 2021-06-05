أنقرة تتضامن مع أربيل في مكافحة تهديد "بي كا كا" الإرهابي

أعربت القنصلية العامة التركية في مدينة أربيل، السبت، عن تضامنها مع سلطات إقليم شمال العراق في مكافحة منظمة "بي كا كا" الإرهابية التهديد المشترك لكلا الجانبين.

جاء ذلك في بيان نشره حساب القنصلية التركية في موقع تويتر، تعليقا على مقتل 5 عناصر من قوات البيشمركة في كمين لمسلحي "بي كا كا" بمحافظة دهوك شمالي العراق.

وأضاف البيان: "نأسف لمقتل 5 عناصر من البيشمركة وإصابة 4 في الهجوم الإرهابي الذي شنته بي كا كا الإرهابية اليوم (السبت)".

وأكد أن "بي كا كا الإرهابية العدو المشترك لكل من تركيا والعراق وإقليم شمال العراق، ونحن نقف إلى جانب سلطات الإقليم في اتخاذ خطوات لمكافحة هذا التهديد المشترك".

والسبت، قتل 5 عناصر من قوات البيشمركة، في كمين نصبه عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية، بمحافظة دهوك شمالي العراق، وفق بيان لوزارة البيشمركة بالإقليم.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل في شمال العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، كما تحتل 515 من القرى الكردية، بحسب ما أورده بيان للحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني.