تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" شرقي تركيا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، تحييد 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في ولاية وان، شرقي البلاد.

وأفادت الوزارة، في بيان، أن الإرهابيين تم تحييدهم في ريف قضاء "باش قلعة"، في إطار عمليات "أرن 1".

وأشارت إلى أن العملية نفذتها فرق القوات الخاصة التابعة للدرك، بإسناد من سلاح الجو.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كا كا" الإرهابية، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة".

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.