تركيا تعلن تحييد 81 إرهابياً خلال مايو

أعلنت وزارة الداخلية التركية تحييد 81 إرهابياً بينهم 64 من "بي كا كا" و17 من داعش، خلال مايو/ أيار المنصرم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السبت نائب وزير الداخلية المتحدث باسم الوزارة، اسماعيل تشاطاكلي.

ولفت تشاطاكلي إلى توقيف 1696 مشتبها بالتواطؤ مع منظمات إرهابية وتقديم المساعدة لها أو الانتماء اليها، خلال العمليات الأمنية في مايو.

وأشار إلى أنه صدرت قرارات قضائية بحبس 235 من هؤلاء بينهم أعضاء منظمات إرهابية مثل "بي كا كا" و"غولن" و"داعش" وتنظيمات يسارية متطرفة.

وفي شأن منفصل، قال تشاطاكلي إنه جرى ضبط 9 آلاف و866 مهاجرا غير نظامي والقبض على 404 من مهربي البشر، خلال الشهر المنصرم.