الجيش التركي يستخدم جهازاً نادراً للتنقل تحت الماء ضمن مناورات "ذئب البحر"

استخدمت فرق الـ"سات" التركية خلال مناورات "ذئب البحر 2021"، جهازا للانتقال تحت البحر، يستخدمه عدد قليل من الوحدات القتالية حول العالم.

وفرق الـ"سات" هي وحدة عمليات خاصة داخل القوات البحرية التركية وقد تأسست عام 1963.

وبفضل الجهاز المذكور، تتمكن الفرق من التحرك تحت الماء لمسافات طويلة، ويمكنهم حمل إمدادات وذخيرة إضافية إلى جانبهم.

ويتميز الجهاز الذي تبلغ سرعته القصوى 3.2 عقدة (وحدة قياس سرعة السفن والطائرات)، الغوص حتى عمق 35 مترًا.

وعقب انتهاء المناورات، قام وزير الدفاع التركي خلوصي أقار والوفد المرافق له بتفقد الجهاز واطلع على معلومات حوله.

وانطلقت مناورات "ذئب البحر 2021" في 25 مايو/أيار الماضي واستمرت حتى 6 يونيو/حزيران الحالي في بحري إيجه وشرقي المتوسط.

وشارك في المناورات 133 سفينة قتالية و10 غواصة و43 مقاتلة حربية و28 مروحية و14 مسيرة.

وخلال المناورات، نجحت فرق "السات" في إنجاز المهمة الموكلة إليها، حيث تمت إصابة الأهداف تحت وفوق الماء وفي البر بدقة متناهية.