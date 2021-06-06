وزير الدفاع التركي: تحييد 352 إرهابياً في سوريا والعراق خلال أبريل

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، تحييد 352 إرهابيا في سوريا وشمالي العراق منذ 23 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به، مساء السبت، عقب متابعته مع قادة القوات التركية ختام مناورات "ذئب البحر 2021" شرقي البحر المتوسط.

وأوضح أقار أن قوات بلاده استطاعت اقتحام كافة أوكار الإرهابيين التي كانوا يعتقدون انها منيعة، خلال عمليات مكافحة منظمة "بي كا كا".

ولفت إلى أن مكافحة القوات التركية للعناصر الإرهابية داخل وخارج البلاد مستمرة بلا توقف.

وأضاف أقار أنه تم تحييد ألف و212 إرهابيا منذ مطلع العام الجاري.

كما أشار إلى تحييد 18 ألفا و140 إرهابيا منذ 24 يوليو/ تموز 2015.

وأردف: "تركيا تحترم وحدة أراضي جيرانها، وهدفها الوحيد هو مكافحة الإرهابيين الذين يشكلون تهديدا لأمنها ولأمن المنطقة برمتها".

وأكد أقار أن القوات المسلحة التركية تقوم بما يلزم لحماية مصالح البلاد وحدودها وأمن مواطنيها.

وشدد على أن قيادة القوات البحرية تقوم بالدفاع عن حقوق تركيا في بحر إيجه وشرق المتوسط، على أكمل وجه.