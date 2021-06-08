تركيا تطلق أكبر حملة لتنظيف بحر مرمرة تمهيداً لإعلانه منطقة محمية

أطلقت تركيا، الثلاثاء، أكبر حملة لتنظيف مياه البحر في المدن الواقعة على شواطئ مرمرة.

وقال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم، في كلمة ألقاها خلال مشاركته خلال حفل إطلاق الحملة، إنهم سيعلنون بحر مرمرة "منطقة محمية" بنهاية عام 2021.

وأضاف: "اليوم نبدأ أكبر حملة لتنظيف البحر وأكثرها شمولا في تركيا ونتحرك معا للقضاء على مشكلة صمغ البحر التي تهدد أسماكنا وجميع الكائنات الحية البحرية وكافة أشكال الحياة البيئية".

وأكد أن مياه بحر مرمرة ستعود نظيفة ونقية في أسرع وقت بفضل الحملة.

ويظهر الصمغ البحري نتيجة للتلوث وتغير المناخ عالميا، ما يشكل تهديدا خطيرا على الكائنات الحية في المنظومات المائية.

كما أعربت عقيلة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، عن أملها في عودة "بحر مرمرة" نظيفا كما كان سابقا.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، وأرفقتها بوسمي "مرمرة لنا جميعا" و"اليوم العالمي للمحيطات".

وأوضحت أردوغان أن حادثة ظهور "الصمغ البحري" بكثافة في مرمرة، أثبتت مرة أخرى عدم قدرة البشر على السيطرة على الطبيعة.

وعبّرت عن أملها في أن تتكلل خطة العمل الجارية لتنظيف مرمرة بالنجاح، ويعود البحر نظيفاً كما كان سابقاً.

وتابعت: "دعونا لا ننسى أن بإمكاننا منع مثل هذه المشاكل بشكل دائم عبر إنتاج صناعي يراعي البيئة، وبلديات مجهزة بمنشآت للتنقية، ومواطنين يتبعون أسلوب حياة صديقا للبيئة".