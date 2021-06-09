مجلة أمريكية تدعو بايدن لإعادة بناء التحالف مع تركيا وإنهاء الشراكة مع ي ب ك

حذرت مجلة ناشنال انترست الأمريكية من أن حلف شمال الأطلسي الناتو "قد يختفي إذا خرجت منه تركيا"، معتبراة أن لقاء الرئيسين جو بايدن ورجب طيب أردوغان المرتقب قد يكون فرصة لا تعوض لترميم العلاقة الضرورية بين الجانبين.

وعرضت المجلة في المقال الذي نشره راسل بيرمان، الزميل الأقدم في معهد هوفر وأستاذ العلوم الإنسانية في جامعة ستانفورد الأمريكية، الطرق التي يرى أن على إدارة بايدن اتباعها لبناء استراتيجية دبلوماسية شاملة مع تركيا.

وفيما ذكر بيرمان بأن بايدن وأردوغان سوف يلتقيان في 14 يونيو/ حزيران، أشار إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين عانت بدرجة كبيرة بسبب القرارات التي اتُّخذت على الجانبين خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن الاجتماع القادم يقدم فرصة لإصلاح بعض الأضرار التي لحقت بالعلاقات، ويرى أن القائدين ينبغي لهما ألا يُبددا الفرصة.

ولفت المقال إلى أن لدى كل من بايدن وأردوغان أسباباً قوية لإعادة بناء هذا التحالف المهم.

وبحسب بيرمان، فإن أول هذه الطرق لتحقيق هذا الهدف يتعلق بالخلاف الذي يتسبب في انقسام بين الولايات المتحدة وتركيا، وهو الصراع في شمال سوريا والشراكة المضللة التي دخلتها الولايات المتحدة مع تنظيم ي ب ك المرتبط بمنظمة بي كا كا الإرهابية.