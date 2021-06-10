مسؤول تركي: صناعاتنا الدفاعية لديها إمكانيات تصدير كبيرة

قال رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إسماعيل دمير، إن صناعة الدفاع التركية لديها إمكانات تصدير كبيرة.

جاء ذلك في تصريح للأناضول الخميس، خلال زيارته معرض أسكي شهير الصناعي، وسط البلاد، المقام بدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية.

وأوضح دمير أن الوضع الحالي للصادرات صغير جدا مقارنة مع المحتمل في المستقبل، مضيفا "صناعاتنا الدفاعية لديها إمكانيات تصدير كبيرة، ولا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه".

وأشار إلى أن ولاية إسكي شهير تتمتع بقاعدة صناعية قوية ويتوقع زيادة دورها تدريجياً في صناعات الدفاع وخاصة في مجال الطيران.

وسجلت الصادرات التركية من منتجات الدفاع والطيران في الثلث الأول من العام الحالي، ارتفاعاً بنحو 47.7 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ نحو مليار دولار أمريكي.