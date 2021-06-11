اجتماع ثلاثي لوزراء دفاع تركيا وبريطانيا وإيطاليا في صقلية

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع نظيريه البريطاني بن والاس والإيطالي لورينزو غويريني، التعاون في مجالي الأمن والدفاع وقضايا إقليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي جمعهم في جزيرة صقلية الإيطالية، قبيل توجه أكار إلى ليبيا.

وكان أكار قد عقد اجتماع ثنائي مع نظيره الإيطالي قبل الاجتماع الثلاثي والتقى والاس بشكل ثنائي عقب الاجتماع.

وفي تصريحات صحفية عقب اللقاءات، أكد أكار أن الاجتماعات كانت إيجابية وبناءة، وأعرب عن سروره إزاء التفاهم المتبادل حول القضايا التي تمت مناقشتها.

وفي وقت لاحق، توجه أكار إلى ليبيا.