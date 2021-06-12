تركيا تواصل حملة واسعة ودقيقة لتنظيف بحر مرمرة من الصمغ البحري

قال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم، إن حملة تنظيف مياه البحر من "الصمغ البحري" في المدن الواقعة على شواطئ مرمرة، مستمرة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها قوروم على "تويتر"، السبت، أرفقها بوسم "كلنا مرمرة".

وأوضح قوروم، أن جميع بلديات المدن المطلة على بحر مرمرة تواصل حملة تنظيف المياه من "الصمغ البحري" أو ما يعرف بـ"اللعاب البحري".

وأشار إلى أن عمليات التنظيف تتم باستخدام العديد من المعدات الخاصة، وتخضع لمراقبة دقيقة لحظة بلحظة.

والثلاثاء، أطلقت تركيا أكبر حملة لتنظيف مياه البحر، في المدن الواقعة على شواطئ مرمرة.

ويظهر الصمغ البحري (لعاب البحر) نتيجة للتلوث وتغير المناخ عالميا، ما يشكل تهديدا خطيرا على الكائنات الحية في المنظومات المائية.